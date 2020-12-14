لبنان: دياب يغادر السراي الحكومي بعد تهديد أمني

أفادت وسائل إعلام لبنانية عن وجود تهديد أمني يحيط برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ما اضطره إلى مغادرة مقر الحكومة اللبنانية منذ أيام.



وقالت المعلومات بحسب قناة الجديد: "إنّ دياب غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية، وانتقل إلى السكن في منزله منذ أيام، ولن ينتقل من وإلى السرايا إلا في حالات الضرورة القصوى، نتيجة معلومات، وصلت إلى دياب عن استهداف أمني يحيط به".



وأشارت مصادر القناة إلى أن الأجهزة اللبنانية لم تتبلغ بوجود مخطط يستهدف دياب، والأمر لا يتعدى مخاوف تتحكم بفريق رئيس حكومة تصريف الأعمال.



من جهة أخرى، أصدرت الحكومة اللبنانية بياناً أعلنت فيه أن دياب لن يستقبل المحقق العدلي فادي صوان، لعدم جواز المسّ بموقع الرئاسة الثالثة.



وكان القضاء اللبنانى قد وجّه اتهاماً لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص فى انفجار مرفأ بيروت.