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لبنان.. اندلاع حريق كبير داخل منشآت النفط في منطقة الزهراني

أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق كبير داخل منشآت النفط في منطقة الزهراني، وقربها، لافتة إلى أن صوت دوي أعقب هذا الحريق.
ونشرت قناة "الجديد اللبنانية مقطع فيديو يظهر مشاهد من هذا الحريق.

وأشارت "الجديد" إلى أن "الجيش اللبناني يعمل على إخلاء محيط منشآت النفط في الزهراني بعد اندلاع الحريق"، لافتة إلى أن هناك تخوفا من تمدد النيران وحصول انفجار جراء هذا الحريق الكبير بمحيط منشآت النفط.

وأعلن "التحكم المروري" عن  قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين بسبب اندلاع الحريق في المحلة وتحويل السير إلى الطريق البحرية.

 


المصدر: "الجديد"