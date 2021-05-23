لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. وفد تجاري أردني يصل دمشق

أفادت وسائل إعلام مختلفة، اليوم الأحد، بوصول وفد تجاري أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إلى العاصمة السورية دمشق، لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الأردني بوزير الاقتصاد السوري، محمد سامر الخليل.



والتقى الكباريتي، في شهر شباط الفائت، بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، طلال البرازي، لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.



وخلص الاجتماع آنذاك في دمشق، بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية.



وفي 17 من أيار الجاري، وصل الرئيس الأبخازي، أصلان بجانيا، إلى دمشق، على رأس وفد يضم عدداً من المسؤولين الأبخازيين، في زيارة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، واستقبل حينها الرئيس بشار الأسد نظيره الأبخازي، وبحثا التعاون الثنائي وآفاق تطويره، والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي.