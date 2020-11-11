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لافروف:حل أزمة اللاجئين يتطلب توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف

لافروف:حل أزمة اللاجئين يتطلب توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حل أزمة اللاجئين يتطلب مشاركة المجتمع الدولي وتوقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف.


وقال لافروف في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين ألقاها الكسندر لافرنتييف إن عدم مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمر دليل على ازدواجية المعايير تجاه سورية.

من جهته أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر أن مشكلة اللاجئين هي نتيجة حرب فرضت على الشعب السوري وطال أمدها عقدا من الزمن.

وقال خاجي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إن تدفق الإرهابيين المدعومين من عدد من الدول أدى إلى سفك الدماء والخراب وهجر ملايين السوريين إلى دول أخرى يعيشون ظروفا صعبة للغاية.

وأضاف خاجي إنه نظرا لأهمية إعادة الإعمار وتأثيرها المباشر على عودة النازحين تقترح الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار سورية.

 


يتبع…