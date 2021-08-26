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لافروف يهنئ حسين أمير عبد اللهيان بتوليه منصب وزير الخارجية الإيرانية

أبرق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الاربعاء، إلى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مهنئاً إياه بتوليه منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.


وقال لافروف في برقيته إلى عبد اللهيان: "أعرب عن ارتياحي واحترامي للعلاقات الرفيعة وأواصر الشراكة القائمة بين إيران وروسيا"، موضحاً أنّه "على يقين بأنّ إيران ترغب في المضي على نهج تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف لافروف متوجهاً إلى عبد اللهيان أنّه "طوال فترة حضوركم في منصب نائب وزير الخارجية والمساعد الخاص لرئيس البرلمان في الشؤون الدولية، قدمتم كافة الدعم في هذا المسار".

كما أشار لافروف إلى أنّ "الجهود المشتركة والوثيقة تهدف إلى ترسيخ مزيد من التعامل بين موسكو وطهران، وبما يصب في مصلحة الشعبين الروسي والإيراني الصديقين، وتعزيز التعاون والسلام والأمن في المجتمع الدولي".

هذا ومنح مجلس الشوری الإيراني، اليوم الأربعاء، الثقة لجميع الوزراء المقترحين في تشكيلة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، باستثناء الاسم المقترح لحقيبة التعليم والتربية. 

وأشار رئيسي إلى أنّ "اختيار الوزراء المقترحين استند إلى سلسلة من المؤشرات، ومن بين هذه المؤشرات الكفاءة والخبرة والديمقراطية ومكافحة الفساد والصدق مع الناس"، مضيفاً أنّه "على الذين سيعملون في حكومتنا أن يعلموا أنّ الإخلاص في العمل وخدمة الشعب سيكونان في صلب منهاج عملنا". 