لافروف يلتقي بلينكن في أول لقاء بينهما

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بالعاصمة الإيسلندية ريكيافيك، في أول لقاء بين الطرفين، منذ تولي بايدن الرئاسة الأمريكية.



وأكد لافروف بعد اللقاء وجود "خلافات قوية" بين روسيا والولايات المتحدة، ورغم ذلك وصف المحادثات مع بلينكن بـ "البناءة".



وأضاف أن "المشاكل كثيرة جداً وحلها ليس بسيطاً، لكنني شعرت بأن أنتوني بلينكن وفريقه يسعيان لتحقيق ذلك، ونحن من جانبنا لن نتردد في هذا الشأن".



وأشار لافروف إلى إعداد مقترحات للرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن بشأن الاستقرار الاستراتيجي في العالم.



من جانبه، قال بلينكن إن "بلاده مستعدة لإجراء حوار صادق مع روسيا"، موضحاً أن البلدين يمكنهما العمل المشترك على مجموعة قضايا بينها إيران وأفغانستان وكوريا الشمالية.



وتابع: "كما أنه ليس سراً أن لدينا اختلافات، وعندما يتعلق الأمر بهذه الاختلافات، إذا تصرفت روسيا بعدائية ضدنا، وضد شركائنا وحلفائنا، فسنرد".



وأشار بلينكن إلى أن الرئيس بايدن أظهر هذه النقطة ليس "لأغراض التصعيد، وليس السعي إلى الصراع، ولكن للدفاع عن مصالحنا".



ويمثل الاجتماع أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الروسية، قبل قمة رئاسية محتملة في حزيران في مسعى لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.



وتوترت العلاقات منذ آذار الماضي عندما قال بايدن الذي كان قد تولى الرئاسة قبل فترة قصيرة إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتل"، مما دفع موسكو لاستدعاء سفيرها بالولايات المتحدة للتشاور، ولم يعُد السفير من حينها.