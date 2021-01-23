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لافروف يجتمع بوفد من المعارضة السورية ويؤكد دعم موسكو للحوار الشامل

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، إن بلاده مستعدة لمواصلة تعزيز الحوار الشامل بين الأطراف السورية من أجل تسريع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في سوريا.

 وأفادت الخارجية الروسية في بيان بأن لافروف استقبل في وقت سابق من اليوم، ممثلين عن قيادة منصتي “موسكو” و “القاهرة” من المعارضة السورية، قدري جميل وخالد المحاميد وجمال سليمان ومهند دليكان.

وأضافت أن “سيرغي لافروف أكد استعداد روسيا الثابت لمواصلة تعزيز حوار شامل وبناء بين السوريين من أجل تطبيع الوضع في سوريا في أسرع وقت”.


وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق من اليوم إن “الاجتماع مع الوفد المشترك يهدف إلى تشجيع الحوار بين السوريين من أجل تعزيز تسوية سياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتعزيز مشاركة جميع القوى السياسية السورية في الجهود البناءة لإعادة إعمار البلاد بعد الصراع”.

 


المصدر: “تاس” + وكالة “سبوتنيك”