لافروف ولودريان يناقشان الوضع في أوكرانيا

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم السبت، أن محادثات موسعة جرت بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان حول الوضع في أوكرانيا.



جاء ذلك خلال اجتماع في إطار قمة مجموعة العشرين التي تعقد في روما، يومي 30-31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وتتألف مجموعة العشرين من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا.



كما تضم اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك، الدوليين.



وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن قادة مجموعة العشرين صادقوا رسمياً على الاتفاق الدولي الذي ينص على فرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسية بنسبة 15% كحد أدنى، معتبرة أنه خطوة "تاريخية".



كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجموعة العشرين إلى الإسراع بالاعتراف المتبادل بلقاحات "كوفيد-19".



واجتمع قادة دول مجموعة العشري يوم أمس في روما، في قمة يناقشون خلالها مسائل تراوح بين مكافحة وباء "كوفيد-19" وإنعاش الاقتصادي العالمي، وخصوصاً مسائل المناخ لكن لا يعرف إن كانوا سيتمكنون من توجيه رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف كوب26 في غلاسكو.