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لاصحة لعدم تغليف وتعليب المواد المقننة

كشفَ مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم أنه لاصحة للأخبار المتداولة عن توقف عملية التغليف والتعليب لمادتي السكر والأرز، وأن المؤسسة تنفي هذه الأخبار جملةَ وتفصيلاَ .

وكان قد انتشرَ خبر عن لسان أحد مدراء السورية للتجارة عن توقف عملية التغليف والتعليب للأرز والسكر نتيجة الإرتفاع الكبير في أسعار أكياس النايلون .

ونُسبَ خبر عملية توقف التغليف لسعر كيلو غرام النايلون الذي يبلغ حوالي 8000 ليرة سورية .

ولاقى الخبر سخطاَ من قبل المواطنين، وكان نجم قد أفاد المشهد أونلاين بأن عمل السورية للتجارة جارٍ كما العادة ابتداءَ من تأمين المواد المقننة وفرزها وتغليفها وتعليبها وانتهاءَ ببيعها في الصالات .

يذكر أن الأسرة السورية تعتبر أسعار المواد المقننة المخصصة لها عبر البطاقة الذكية منافسة لأسعار المواد ذاتها في الأسواق .

كما وسجل سعر كيلو الأرز في الأسواق حوالي 3000 ليرة بينما في الصالات يباع ب 600 ليرة، وسجل سعر كيلو السكر في الاسواق حوالي 2000 ليرة بينما يباع في الصالات 550 ليرة للمقنن، والحر منه يباع ب 1100 ليرة سورية .

 

 


المشهد