لاستثمار هذا الحدث العالمي الكبير.. شركة طيران سوريّة تشارك في معرض إكسبو دبي 2020

تشارك شركة “أجنحة الشام” للطيران في فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 وذلك ضمن الجناح السوري.



حيث أوضحت الشركة من خلال بيان، أن الهدف من مشاركتها “المساهمة في تجسيد رؤى مستقبلية لسوريا المحبة والسلام وإظهار دور الشركة الحيوي كناقل جوي يصل بين القلوب والشعوب واستثمار هذا الحدث العالمي الكبير”، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.



وأشارت الشركة في بيانها إلى أنها تقدم بالمعرض تعريفاً شاملاً عن وجهاتها ورحلاتها لمحطات عربية ودولية عديدة إضافة إلى خدماتها المتميزة لمسافريها بما فيها خدمات الشحن الجوي، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام المعرض الذي يستمر حتى آذار القادم عن عروض خاصة بمناسبة مشاركتها فيه.



يذكر أن “أجنحة الشام” للطيران تسير حالياً بمناسبة مشاركتها في المعرض رحلات منتظمة وبشكل يومي تقريباً مباشرةً من مطاري دمشق وحلب الدولي إلى مطار الشارقة الدولي وبالعكس وذلك كي تسهم في تمكين العديد من المهتمين بزيارة هذا الحدث.



وتشارك سوريا في المعرض الذي افتتح بدبي في الـ 30 من أيلول الماضي بجناح تحت شعار “معاً.. المستقبل لنا” حيث يقدم رؤية شاملة عن التاريخ والثقافة والفنون والاقتصاد السوري وسيكون نافذة تعرض الحضارة السورية الثرية والعريقة.