لاجئ سوري ينتحر شنقا بعد رفض دولة أوربية طلب لجوئه

أقدم لاجئ سوري (23 عاماً) على الانتحار شنقاً في بلجيكا بعد رفض سلطات البلاد منحه الحق في طلب اللجوء إليها.



وذكرت مواقع تواصل اجتماعي أن الشاب حمودة عيسو الذي قدم إلى البلاد عام 2015 ضمن موجة لجوء السوريين إلى أوروبا، انتحر في مدينة هايسن البلجيكية الثلاثاء الماضي بعد رفض الحكومة البلجيكية منحه حق اللجوء فيها للمرة الثانية.



و تتصاعد وتيرة رفض دول أوروبية طلبات قبول اللجوء إليها، والحصول على جنسيتها، حيث اتخذت الدنمارك الأسبوع الماضي إجراءات لترحيل مئات اللاجئين السوريين لديها