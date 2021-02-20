لاجئ سوداني يطعن مسؤولاً فرنسياً بعد رفض طلب لجوئه

أقدم لاجئ سوداني على طعن مسوؤل فرنسي، يعمل في مجال الهجرة، حتى الموت في مدينة باو الفرنسية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.



وقال الوكالة نقلاً عن مسؤول في مركز الشرطة إن الجريمة وقعت في مركز لاستقبال طالبي اللجوء، بعد إبلاغ الجاني بأن طلبه للجوء قد رُفض.



ولم يتسن للمسؤول التعليق حول الدوافع وراء الجريمة، لكنه قال إن طالب اللجوء كان يعيش بالمركز منذ فترة.



وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الجمعة إنه سيتوجه إلى مركز طالبي اللجوء في باو.



ونقلت الوكالة عن صحيفة سودويست الفرنسية معلومات، تقول إن الضحية كان رئيساً لخدمة اللجوء، وإنه تعرض للطعن في العنق.