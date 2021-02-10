لا مازوت هذا الشتاء..و200 ليتر مازوت على الورق

رغم تحديد مخصصات بـ 200 ليتر مازوت لكل أسرة، غير أن تصريحات "بسام طعمة" وزير النفط تحت قبة البرلمان بدّدت حلم الانتظار، حيث أوضح أن العجز في مادة المازوت يصل إلى أكثر من 429 ألف طن لم تصل إلى سورية بسبب العقوبات، وفي حال وصولها سيتم توزيع 140 ليتر لكل عائلة.



ومنذ يومين كشف "طعمة" عن توقيع عقود مع روسيا لتوريد 180 ألف طن من مادة المازوت لتغطي الفترة من شباط الحالي إلى نهاية حزيران القادم، من المفترض أن يصل شهرياً 30 ألف طن.



تبعا لذلك إذا افترضنا تحقق الافتراض واستلام الكميات المتفق عليها، هذا يعني أن نسبة المازوت التي ستصل إلى سورية تغطي فقط 42% من العجز الحاصل، أي أن ما ستحصل عليه الأسرة السورية لن يتجاوز 59 ليتر مازوت وعلى دفعات، مع احتمالية عدم حصول معظم الأسر لمخصصاتها باعتبار أن توريدات المازوت من روسيا ستكون شهرية وليست دفعة واحدة وفقاً للعقد.



يذكر أن وزير النفط قال تحت قبة البرلمان في 3 شباط/ فبراير الجاري أن 60% من السوريين لم يستلموا مخصصاتهم منمازوت التدفئة.





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