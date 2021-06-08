لا كهرباء لا إنترنت.. لبنان قد يواجه العزلة

تداولت وسائل إعلام أمس تصريحات لرئيس مجلس إدارة شركة "أوجيرو تيليكوم" اللبنانية عماد كريدية حول أن إدارة الاتصالات الحكومية في لبنان قد تضطر إلى قطع الاتصال بالإنترنت عن جميع أنحاء البلاد خلال ساعات الذروة.



وبرر كريدية الأمر باشتداد انقطاع التيار الكهربائي، بحسب تغريدة له على تويتر، مبيناً أنّ شركته قد لا تكون قادرة على تقديم خدماتها وتعويض نقص الكهرباء في ظل استمرار أزمة نقص الوقود.



وأدت تصريحات المسؤول إلى صدور توقعات بأن لبنان "مقبل على عزلة تامة" بعد أسبوعين بسبب غياب الإنترنت، وهو ما أدى إلى ظهور "كريدية" على وسيلة إعلامية، ليقول: "إن ما نقل عنه بالأمس.. لم يكن دقيقاً".



وأشار مدير عام "أوجيرو" إلى أنه "تمّ مرحلياً إبعاد شبح ​الأزمة​ عن قطاع ​الإنترنت​، وإن كانت المخاوف تبقى قائمة في المرحلة المقبلة نتيجة غياب الحلول المستدامة".



ورأى كريدية أن "المشكلة الأساسية حالياً في لبنان بساعات التقنين وليس بمواد الطاقة​، فالمولدات في شركته التي تخدم لبنان بالإنترنت غير قادرة على العمل 20 ساعة متواصلة".



ويعاني لبنان منذ أسابيع نقصاً حاداً في الوقود، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده، في حين أن المخزون المتوفر من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء يكفي حسب "مؤسسة كهرباء لبنان" الحكومية لبضعة أيام إذا لم يتم استيراد كميات إضافية.





