الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر
هجوم عنيف على نقاط للجيش في ريف دير الزور
من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي
الاحتلال الأمريكي يخرج 80 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق
بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة
قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟
ميليشيا (قسد) تداهم أقساماً في مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف قرية الهوشرية بريف حلب الشمالي

لا شتاء مبكر.. متنبئ جوي: الأمطار التي هطلت مفيدة لموسم الزيتون

كشف المتنبئ الجوي شادي جاويش أن الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن شتاء مبكر غير صحيحة، مشيراً إلى أن المديرية لم تنشر بعد التوقعات الخاصة بها، والمؤشرات عبر الخرائط لا تحمل إشارات بذلك.

وأكد جاويش أنه من اليوم وحتى نهاية آب الجاري ليس هناك أي موجات حر قاسية، باستثناء ارتفاع طفيف نهاية الشهر، حيث تبقى الأجواء صيفية اعتيادية بين ٣٦ – ٣٨ درجة مئوية، لافتاً إلى أنه ليس هناك تغيير كبير على الطقس.

وحول الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين أوضح جاويش أنها نادرة الحدوث وحصلت نتيجة ارتفاع نسبة بخار الماء والتيارات الرطبة بسبب المرتفع الجوي التي تتعرض له أوروبا، ذاكراً أنها مفيدة لموسم الزيتون وخاصة التي قطافها في شهر أيلول.

 


أثر برس