لا شتاء مبكر.. متنبئ جوي: الأمطار التي هطلت مفيدة لموسم الزيتون

كشف المتنبئ الجوي شادي جاويش أن الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن شتاء مبكر غير صحيحة، مشيراً إلى أن المديرية لم تنشر بعد التوقعات الخاصة بها، والمؤشرات عبر الخرائط لا تحمل إشارات بذلك.



وأكد جاويش أنه من اليوم وحتى نهاية آب الجاري ليس هناك أي موجات حر قاسية، باستثناء ارتفاع طفيف نهاية الشهر، حيث تبقى الأجواء صيفية اعتيادية بين ٣٦ – ٣٨ درجة مئوية، لافتاً إلى أنه ليس هناك تغيير كبير على الطقس.



وحول الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين أوضح جاويش أنها نادرة الحدوث وحصلت نتيجة ارتفاع نسبة بخار الماء والتيارات الرطبة بسبب المرتفع الجوي التي تتعرض له أوروبا، ذاكراً أنها مفيدة لموسم الزيتون وخاصة التي قطافها في شهر أيلول.



أثر برس