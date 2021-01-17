لا دراسة أو توجه حالي بالسماح للمنشآت السياحية بتقديم الأراكيل
نفى مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي وجود دراسة أو توجه حالي يقضي بالسماح للمنشآت السياحية معاودة تقديم الاراكيل، موضحا أن الأمر غير مطروح حاليا.
وأكد البلخي أن العمل قائم ضمن المرحلة الثامنة بذات الاشتراطات الصادرة عن الوزارة، على أن يتم إجراء تقييم جديد لما تم اتخاذه وذلك خلال الشهر القادم وبناء عليه يصدر القرار من الفريق الوزاري المختص، حسب طبيعة الواقع الراهن وحجم انحسار أو ازدياد الحالات المصابة بالفايروس
كما أكد البلخي التشدد في الإجراءات المتخذة في كل المنشآت على صعيد التباعد والنسب المسموح بها في المنشآت، إضافة إلى منع تقديم الاراكيل والحفاظ على النظافة، مع وجود عقوبات تصل للاغلاق إضافة إلى الغرامات.
الوطن أون لاين