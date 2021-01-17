لا دراسة أو توجه حالي بالسماح للمنشآت السياحية بتقديم الأراكيل

نفى مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي وجود دراسة أو توجه حالي يقضي بالسماح للمنشآت السياحية ‏معاودة تقديم الاراكيل، موضحا أن الأمر غير مطروح حاليا.‏



وأكد البلخي أن العمل قائم ضمن المرحلة الثامنة بذات الاشتراطات الصادرة عن ‏الوزارة، على أن يتم إجراء تقييم جديد لما تم اتخاذه وذلك خلال الشهر القادم ‏وبناء عليه يصدر القرار من الفريق الوزاري المختص، حسب طبيعة الواقع ‏الراهن وحجم انحسار أو ازدياد الحالات المصابة بالفايروس



كما أكد البلخي التشدد في الإجراءات المتخذة في كل المنشآت على صعيد التباعد ‏والنسب المسموح بها في المنشآت، إضافة إلى منع تقديم الاراكيل والحفاظ على ‏النظافة، مع وجود عقوبات تصل للاغلاق إضافة إلى الغرامات.‏







الوطن أون لاين