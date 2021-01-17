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لا دراسة أو توجه حالي بالسماح للمنشآت السياحية بتقديم الأراكيل

نفى مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي  وجود دراسة أو توجه حالي يقضي بالسماح للمنشآت السياحية ‏معاودة تقديم الاراكيل، موضحا أن  الأمر  غير مطروح حاليا.‏

وأكد البلخي أن العمل قائم ضمن المرحلة الثامنة بذات الاشتراطات الصادرة عن ‏الوزارة، على أن يتم إجراء  تقييم جديد لما تم اتخاذه وذلك خلال الشهر القادم ‏وبناء عليه يصدر القرار من الفريق الوزاري المختص، حسب طبيعة الواقع ‏الراهن وحجم انحسار أو ازدياد الحالات المصابة بالفايروس

كما أكد البلخي التشدد في الإجراءات  المتخذة في كل المنشآت  على صعيد التباعد ‏والنسب المسموح بها في المنشآت، إضافة إلى منع تقديم الاراكيل والحفاظ على ‏النظافة، مع وجود عقوبات تصل للاغلاق إضافة  إلى الغرامات.‏

 


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