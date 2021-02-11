لا حفلات في عيد الحب

قبل أيام قليلة من الاحتفال بمناسبة عيد الحب، اتخذت محافظة اللاذقية قراراً مفاجئاً بمنع إقامة الحفلات في المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.



القرار الذي أثار حفيظة الكثيرين من أصحاب المطاعم ومتعهدي الحفلات الذين كانوا تعاقدوا مع مطربين، وفرشوا الطرقات ووسائل التواصل الاجتماعي بالإعلانات لحفلة عيد الحب الذي سيحتفل به العاشقون هذا العام على ضوء الشموع بدون “زيطة وزمبليطة”.



أبو الياس أحد متعهدي الحفلات في محافظة اللاذقية قال : “منذ ثلاثة أشهر قمت بالتعاقد مع مطربين وحجزت مطاعم لإحياء حفلة عيد الحب، كما دفعت تكاليف الإعلانات الطرقية لاستقطاب الزبائن منذ بداية شباط، ناهيك عن الحصول على جميع التراخيص المطلوبة للحفلة من نقابة الفنانين وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لأتفاجأ بصدور قرار من المحافظة يقضي بإلغاء الحفلات”.



وأضاف أبو إلياس: “أنا مع أي قرار يتخذ في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن ماذا عن الازدحام أمام الأفران وصالات السورية للتجارة، وفي باصات النقل الداخلي؟”.



كما تساءل أبو إلياس: “لماذا ينص القرار على منع الحفلات لمدة 15 يوماً فقط وفي هذه الفترة بالتحديد، مشيراً إلى أن هذا القرار يذكره بالقرار الذي صدر عشية احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة ويقضي أيضاً بمنع إقامة الحفلات ما كبده حينها خسائر مالية”.



بدوره، وصف أمجد صاحب أحد المطاعم في ريف اللاذقية القرار بالمجحف بحق أصحاب المطاعم الذين أعلنوا عن إقامة حفلات بمناسبة عيد الحب، وقام عدد كبير من المواطنين بالحجز لدى إدارة المطعم.



وتساءل أمجد: “لماذا لم يتم اتخاذ القرار منذ بداية شباط حتى لا نتورط بالتعاقد مع مطربين أو بالإعلان عن إقامة حفل وتكبد خسائر مالية؟”.



وفي استطلاع لآراء بعض المواطنين، قالت ريم : “أشخاص قليلون من يحتفلون بعيد الحب في المطاعم، وفي جميع الأحوال يستطيعون الذهاب للمطعم والاستماع للموسيقا الصاخبة التي تعوضهم عن المطرب”.



بدوره، قال نادر: “لا أعتقد أن قرار إلغاء الحفلات سيشكل فارقاً بالنسبة لأغلبية المواطنين الذين يسعون وراء تأمين احتياجاتهم الأساسية ولا يتمتعون بالبحبوحة للذهاب إلى المطاعم”.



في المقابل، أكدت حلا أنها تستطيع أن تقيم في منزلها حفلة بما يتناسب مع ذوقها ودخلها المعيشي بدون مطاعم وحفلات، مضيفة: “القرار صائب مئة بالمئة لأنه يتوجب علينا الحرص على سلامتنا وسلامة من نحب في ظل جائحة كورونا”.



من جهته، بين عضو المكتب التنفيذي المختص في قطاع السياحة في اللاذقية محمد أيمن أوسطة أن القرار تم اتخاذه بناء على ما تقرر في اجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة، ووفق تعميم يقضي بمنع الحفلات ومنع نشر الإعلانات الترويجية لها، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي فيروس كورونا.



وحول عقوبة المخالف للقرار، أكد أوسطة أنه سيتم إغلاق المطعم المخالف لمدة 15 يوماً.



باسل يوسف