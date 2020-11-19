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لا حفلات في أعياد الميلاد و رأس السنة بقرار حكومي

قال مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي: إن قرار عدم منح موافقات للحفلات الفنية في المنشآت السياحية والمطاعم لا يتضمن إغلاقاً للمطاعم والمنشآت، ولكن فقط تم بموجبه منع الحفلات الفنية فيها حرصاً على التزامها بنسبة إشغال محددة.

وبرر البلخي سبب هذا القرار لطبيعة الحفلات في هذه المناسبات لما تتسم به من ازدحام جماهيري ومخالفة للشروط الموضوعة مسبقاً، في جميع المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم وبمختلف تصنيفاتها.

وأشار البلخي إلى أن العقوبات بحق المنشآت المخالفة تصل إلى الإغلاق بشكل مباشر.

هذا وأصدرت وزارة السياحة اليوم تعميماً إلى جميع مديريات السياحة في المحافظات بعدم منح موافقات للحفلات الفنية في المنشآت السياحية والمطاعم خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.




فادي بك الشريف