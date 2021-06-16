لا تعديل على أجور التاكسي في محافظة اللاذقية

بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية، علي يوسف، أنه تم تعديل أجور السيارات العاملة على البنزين للنقل ضمن المحافظة وفق قرار وزاري، نافياً صدور أي تعديل على سيارات الأجرة العمومية.



وأضاف يوسف في تصريح نقلته صحيفة الوطن: إن ما يتم تداوله عن تعديل أجور السيارات العمومية غير صحيح، وإنما تعديل السيارات العاملة على البنزين بغرض النقل، مبيناً أنه على سبيل المثال من يريد طلب سيارة بيك آب –بنزين- للنقل نحو إحدى القرى، يتم احتساب الأجرة وفقاً للكيلو المتر الواحد بقيمة 250 ليرة سوريّة.



وتابع بالقول: القرار أصدرته وزارة الإدارة المحلية بالاجتماع مع وزارات عدة قبل أيام لتحديد أجور السيارات العاملة على البنزين بكل محافظة وليس لتعديل أجور سيارات الأجرة "التاكسي"، والأخيرة لا تزال على حالها من دون أي تعديل جديد.



وشدد عضو المكتب التنفيذي على المتابعة التموينية لعمل سيارات النقل والأجرة بالوقت نفسه، مشيراً إلى ضرورة إبلاغ المواطن عن أي سيارة لا تلتزم بالتسعيرة المحددة رسمياً ليصار إلى معاقبتها وفق القانون بعد تنظيم الضبط اللازم.