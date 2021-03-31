لا تتناول الطعام.. وأنجبت توأمين

في حادثة وصفها البعض بـ"المعجزة"، وضعت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 40 عاماً توأمين.



وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها أن ماري ويليامز تعاني من مرض غامض أصيبت بعد قبل 10 سنوات أثناء زيارة إلى تركيا، يحرمها من تناول الطعام مثل الآخرين.



وتتغذى ويليامز حالياً عبر الأنبوب، إضافة إلى مرضها، تجاوز عمر السيدة البريطانية الأربعين عاماً، مما دفع الأطباء إلى الاعتقاد بأنها غير قادرة على الإنجاب.



لكن ويليامز نسفت هذا الاعتقاد من أساسه، لا بل إنها وضعت توأمين لا طفل واحد.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن السيدة تركت الأطباء في حالة ذهول، بينما كانوا يحاولون العام الماضي دون جدوى البحث عن علاج للمرض الغريب الذي تعاني منه.



ومما زاد في الغرابة، أن ويليامز أنجبت التوأمين عن طريق عملية قصيرية وكانت في حينها مصابة بفيروس كورونا.