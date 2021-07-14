لا برنامج ثابت لتقنين الكهرباء..والنقل الداخلي يعمل بأقصى طاقاته

لا برنامج ثابت لتقنين الكهرباء..والنقل الداخلي يعمل بأقصى طاقاته
أوضح مدير الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق المهندس سامر حداد خلال مجلس محافظة دمشق أن الشركة تخدّم مدينة دمشق وريفها بـ 110 باصات يومياً موزعة على 50 خط.
وأكد مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق المهندس هيثم الميلع أنه لا يوجد برنامج ثابت لتقنين الكهرباء في المدينة، وإنما يتم حسب الكميات المتاحة الموزعة من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة، وأن زيادة ساعات التقنين مرتبط بزيادة الأحمال وذلك بسبب انخفاض مردود العنفات إلى النصف.
وبين ممثل مديرية مالية دمشق حسان الحواصلي أن تصحيح المساحة أو الإحصاء بالقيد المالي، بحاجة إلى طلب من صاحب العلاقة لتحديد الخطأ وبناءً عليه يتم تصحيح المطلوب وإصدار قرار، كما يتم تصحيح أوصاف العقار بناءً على طلب من صاحب العلاقة أو من قبل اللجان المالية، التي تقوم بتعديل الأوصاف لأي عقار من خلال جولاتها
وبدوره أكد مدير بريد دمشق رأفت النايف أنه من المتوقع البدء بدفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ 1/6/2021 في نهاية الشهر الحالي عبر المراكز المعتمدة في المحافظات.