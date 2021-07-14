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لا برنامج ثابت لتقنين الكهرباء..والنقل الداخلي يعمل بأقصى طاقاته

أوضح مدير الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق المهندس سامر حداد خلال مجلس محافظة دمشق أن الشركة تخدّم مدينة دمشق وريفها بـ 110 باصات يومياً موزعة على 50 خط.

وأكد مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق المهندس هيثم الميلع أنه لا يوجد برنامج ثابت لتقنين الكهرباء في المدينة، وإنما يتم حسب الكميات المتاحة الموزعة من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة، وأن زيادة ساعات التقنين مرتبط بزيادة الأحمال وذلك بسبب انخفاض مردود العنفات إلى النصف.

وبين ممثل مديرية مالية دمشق حسان الحواصلي أن تصحيح المساحة أو الإحصاء بالقيد المالي، بحاجة إلى طلب من صاحب العلاقة لتحديد الخطأ وبناءً عليه يتم تصحيح المطلوب وإصدار قرار، كما يتم تصحيح أوصاف العقار بناءً على طلب من صاحب العلاقة أو من قبل اللجان المالية، التي تقوم بتعديل الأوصاف لأي عقار من خلال جولاتها

وبدوره أكد مدير بريد دمشق رأفت النايف أنه من المتوقع البدء بدفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ 1/6/2021 في نهاية الشهر الحالي عبر المراكز المعتمدة في المحافظات.