لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.. العراق ومصر والأردن يخططون لعقد قمة ثلاثية في بغداد

أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” بأن كل من مصر والأردن والعراق يخططون لعقد قمة ثلاثية لمناقشة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحراك جاء بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى القاهرة ومناقشة قضية عودة سوريا إلى الجامعة العربية مع نظيره المصري سامح شكري.



وبحسب الصحيفة سيحضر القمة كل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.



يشار إلى أن 8 دول على الأقل يطالبون بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وذلك بعد قطيعة دامت عشر سنوات وبإجماع من أعضاء الجامعة، في حين يلفت خبراء إلى أن دمشق لم تسع إلى مقعدها إلى الجامعة العربية خوصاً بعدما تم فرض جملة من الشروط عليها للعودة، وأبرزها إخراج إيران من أراضيها.