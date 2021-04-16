لأول مرة منذ 30 عاماً.. مناورات عسكرية يابانية

أعلنت قوات الدفاع الذاتي البرية في اليابان أمس، إجراء تدريبات على مستوى البلاد تشارك فيها جميع وحداتها لأول مرة منذ حوالي 30 عاماً في محاولة لتعزيز استراتيجية الردع وتدعيم قدراتها.



وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه في الوقت الذي أصبح فيه نفوذ الصين البحري المتزايد مصدر قلق أمني إقليمي، فمن المتوقع إجراء تدريبات قوات الدفاع الذاتي البرية، بما في ذلك نقل الإمدادات الضرورية وتحسين أنظمة الاتصالات، بين أيلول و تشرين الثاني المقبلين في جميع أنحاء البلاد.



وأجرت قوات الدفاع الذاتي البرية التي يبلغ قوامها حوالي 140 ألف فرد مثل هذه التدريبات عام 1993 بعد انتهاء الحرب الباردة.



وتحاول اليابان تعزيز قدرات قوات الدفاع الذاتي للدفاع عن الجزر النائية في مواجهة إجراءات الصين البحرية المتزايدة خاصة حول جزر سينكاكو.