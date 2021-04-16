اختلاطُ العصور في المجتمعات العربية.. واستمرارُ الصراع بين العقل والنقل
الحكومة ترفع سعر مبيع ليتر البنزين الاوكتان /95/ ب /2500/ ليرة سورية
المقداد: فرنسا تقود الآن معسكر العداء لسورية
بعد دقائق من هبوط مروحية أمريكية بداخله.. هجوم يستهدف سجن لأمريكا في ريف الحسكة
استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد
الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية
تنظيم "داعش" يفرج عن 54 شخصا اختطفهم اليوم
وصول ناقلة نفط إلى بانياس
استشهاد شخص وخطف آخرين في اعتداء لإرهابيي “داعش” بريف السلمية
وزير خارجية بيلاروس يؤكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سورية

لأول مرة منذ 30 عاماً.. مناورات عسكرية يابانية

أعلنت قوات الدفاع الذاتي البرية في اليابان أمس، إجراء تدريبات على مستوى البلاد تشارك فيها جميع وحداتها لأول مرة منذ حوالي 30 عاماً في محاولة لتعزيز استراتيجية الردع وتدعيم قدراتها.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه في الوقت الذي أصبح فيه نفوذ الصين البحري المتزايد مصدر قلق أمني إقليمي، فمن المتوقع إجراء تدريبات قوات الدفاع الذاتي البرية، بما في ذلك نقل الإمدادات الضرورية وتحسين أنظمة الاتصالات، بين أيلول و تشرين الثاني المقبلين في جميع أنحاء البلاد.

وأجرت قوات الدفاع الذاتي البرية التي يبلغ قوامها حوالي 140 ألف فرد مثل هذه التدريبات عام 1993 بعد انتهاء الحرب الباردة.

وتحاول اليابان تعزيز قدرات قوات الدفاع الذاتي للدفاع عن الجزر النائية في مواجهة إجراءات الصين البحرية المتزايدة خاصة حول جزر سينكاكو.