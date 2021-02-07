لأول مرة منذ 10 سنوات..طائرة إسرائيلية تهبط في تركيا

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أمس، أن "العلاقات التركية-الإسرائيلية تشهد حدثاً هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات".



وأشارت الصحيفة إلى أن "طائرة ركاب إسرائيلية هبطت في تركيا، مساء أمس، لأول مرة منذ عقد من الزمن بسبب تدهور العلاقات بين الطرفين، والذي يعود لأكثر من 10 سنوات".



هذا ونقلت "يديعوت أحرونوت" الخميس الماضي، عن مسؤولين أتراك أنهم غاضبون من الشروط التي وضعتها "إسرائيل" لاستئناف العلاقات بين الجانبين، التي كانت حددتها "بوقف أنشطة حركة حماس وإغلاق مكاتبها في الأراضي التركية".



في هذا الإطار، قالت الصحيفة إنّ كبار المسؤولين الأتراك "اتهموا إسرائيل باللعب والتباطؤ فيما يتعلق بشروطها لتجديد استئناف العلاقات بينهما وفتح صفحة جديدة"، بدعوى أن تركيا تستضيف خلايا سرية تابعة لحماس في إسطنبول، يتم من خلالها تنفيذ هجمات سيبرانية ضد "إسرائيل".



وأضافت أنّ تركيا تعترض على ما طلبته "إسرائيل" من إغلاق أنشطة حماس في إسطنبول وأنقرة، وأن الأخيرة ردت بأنه لا توجد مثل هذه الأنشطة المتعلقة بهجمات سيبرانية لحماس على "إسرائيل" تنطلق من أراضيها، وبأن هذه الاتهامات دون دليل ولا يوجد أي خلايا سرية لحماس في تركيا.