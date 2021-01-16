لأول مرة في العالم.. إجراء عملية زرع كتفين وذراعين في فرنسا

خضع رجل أيسلندي لزرع كتفين وذراعين خلال عملية جراحية في مدينة ليون "شرق فرنسا" في سابقة لم تحصل من قبل، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.



واستغرقت عملية "الزرع المزدوجة"، التي أجريت في مستشفى "إدوار إيريو"، 15 ساعة و"تطلبت حشد عدد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة".



وأكد متحدث باسم مؤسسة "أوسبيس سيفيل دو ليون" أن المريض الإيسلندي الجنسية كان في حالة مستقرة صباح اليوم الجمعة. وأضاف المتحدث أن "هذه العملية هي بحسب علمنا الأولى من نوعها عالمياً، إذ إن عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين".



وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ذراعَي المريض البالغ من العمر 48 عاماً بترتا عندما كان في السادسة والعشرين بعد تعرضه للصعق بالكهرباء على خط توتر عالٍ.



وفي العام 1998، شهدت ليون أيضاً أول عملية زرع يد أجراها فريق البروفيسور جان ميشال دوبرنار الذي عاد وأجرى في كانون الثاني عام 2000 عملية زرع أخرى لليدين والجزء السفلي من الساعد.



أما أول عملية زرع في العالم للذراعين معاً فكانت في تموز 2008 في ألمانيا، وأجريت لمزارع بُترت ذراعاه بعد حادث تعرض له خلال عمله.