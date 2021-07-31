كيف تعرف أنك مصاب بفقر الدم؟

غالباً ما يقوم جسمك بتنبيهك في حال وجود مرض ما. فهو يعطيك إشارات تدل على شيء معين. فكيف يشعرك جسمك بأنك مصاب بفقر الدم؟



– الخمول:



وصول كمية أقل من الأوكسجين إلى أنسجتك، تشعر بالتعب والحرمان من الطاقة، ومع ذلك يتجاهل الناس التعب ويعتبرونه جزءاً من الحياة المتعبة.



– جفاف الجلد والشعر:



في معظم حالات نقص الحديد، يؤدي نقص الهيموجلوبين إلى تقليل كمية الأكسجين المتاحة للخلايا المسؤولة عن نمو الشعر الصحي، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.



– متلازمة تململ الساق:



هل شعرت من قبل برغبة قوية في تحريك قدميك وفي حكة بهما؟ يمكن أن يكون ذلك علامة على نقص الحديد، حيث وجدت بعض الدراسات أن نقص الحديد في الجسم قد يترافق مع متلازمة تململ الساق.



– ضيق التنفس:



عندما يكون جسمك غير قادر على نقل الأوكسجين إلى العضلات والأنسجة بشكل فعال، فإنه يحاول الحصول على المزيد من الأوكسجين مما يزيد من معدل التنفس.



– الصداع:



يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الهيموجلوبين إلى انقطاع إمداد الدماغ بالأوكسجين، مما يتسبب في تضخم الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى الصداع والدوار.