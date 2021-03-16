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كوشنر يوجه طعنة في الظهر لعمه.. «خطوة بايدن تجاه إيران ذكية»

في تصريحات غير اعتيادية، ربما تبدو طعنة في الظهر لعمه، وصف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره، بأن خطوة الرئيس جو بايدن اتجاه إيران بـ"الذكية"، وقال إن «إدارة بايدن لديها فرصة لضمان السلام في الشرق الأوسط».

وفي مقال رأي له في صحيفة "وول ستريت جورنال"، كتب كوشنر: «بينما انزعج الكثيرون من العرض الافتتاحي لفريق بايدن للعمل مع أوروبا من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، إلا أنني رأيت ذلك بمثابة خطوة دبلوماسية ذكية».

واعتبر كوشنر في مقاله أن «إدارة بايدن كشفت خدعة إيران، وبينت للأوروبيين أن خطة العمل الشاملة المشتركة ماتت وأن إطاراً جديداً فقط هو الذي يمكن أن يحقق الاستقرار في المستقبل»، فيما رجح البعض أن كوشنر وجه ضربة في الظهر لعمه ترامب، بكن الأخير، نسب الفضل إلى ترامب في «إرساء الأساس لعلاقة محسنة بين الولايات المتحدة وإيران»، مشيراً إلى أن «ترامب قال في السابق إن إيران لم تفز أبداً بأي حرب لكنها لم تخسر أي مفاوضات. هذه المفاوضات تنطوي على مخاطر كبيرة وبفضل سياساته، فإن أمريكا لها اليد العليا».

وأضاف: «إيران تتظاهر بالقوة، لكن وضعها الاقتصادي سيء جداً وليس لديها القدرة على الاستمرار في ظل العقوبات الحالية».

وفرض الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات كبيرة على إيران، فضلاً عن اغتيال قادة كبار إيرانيين، الأمر الذي كاد أن يشعل الحرب في المنقطة.  