كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً قبالة ساحلها الشرقي

أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية واليابان أنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً قبالة ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء".



وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، إنّ "الصاروخ انطلق حوالى الساعة 10:17 صباحاً بالتوقيت المحلي حول مدينة سينبو، حيث تُبقي كوريا الشمالية على غواصات ومعدات لاختبار إطلاق صواريخ باليستية من غواصات"، مضيفة أنّ "كوريا الشمالية أطلقت أيضاً أنواعاً أخرى من الصواريخ من تلك المنطقة".



وتابعت الهيئة: "جيشنا يتابع الموقف عن كثب، ويبقي على جاهزيته بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، تحسباً لأي إطلاق محتمل آخر".



من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "تمّ رصد صاروخين باليستيين"، مضيفاً أن "من المؤسف أن كوريا الشمالية أجرت سلسلة من اختبارات الصواريخ في الأسابيع الأخيرة".



من جهتها، قالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي في الجيش الأميركي إن "الجيش يعتبر أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً اليوم الثلاثاء عمل يزعزع الاستقرار، لكنه لا يمثل تهديداً فورياً للولايات المتحدة أو لحلفائها".



وقالت القيادة في بيان "تندد الولايات المتحدة بهذه الأفعال، وتطالب كوريا الشمالية، بالكفّ عن أي أعمال أخرى تزعزع الاستقرار".



وقبل نحو أسبوع، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنّ "بيونغ يانغ تزيد من قوتها العسكرية للدفاع عن النفس فقط"، مضيفاً أنّ "الولايات المتحدة هي السبب الجذري للتوتّرات في شبه الجزيرة الكورية".



واعتبرت كوريا الشمالية في وقت سابق أن الدعوة إلى إعلان انتهاء الحرب الكورية "سابقة لأوانها"، مضيفة: "لا توجد ضمانات بأن ذلك سيؤدي إلى وضع حد للسياسة الأميركية العدائية تجاه بيونغ يانغ"، بحسب نائب وزير خارجية كوريا الشمالية.



وأطلقت كوريا الشمالية في 29 أيلول/سبتمبر الماضي صاروخاً جديداً أسرع من الصوت، لتنضم إلى سباق تتقدمه قوى عسكرية كبرى لنشر هذه المنظومة المتطورة من الأسلحة، فيما فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك حول هذه التجربة.



ومن المقرر أن يلتقي في سيؤول مديرو أجهزة استخبارات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة المواجهة مع كوريا الشمالية وأمور أخرى، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلاً عن مصدر حكومي.



واجتمع ممثلون عن مئات الشركات الدولية والجيوش المختلفة في سيؤول في افتتاح مراسم المعرض الدولي للفضاء والدفاع.



ومن المنتظر أن يكون هذا أكبر معرض دفاعي تقيمه كوريا الجنوبية، وهو يعرض مقاتلات من الجيل القادم، وطائرات هليكوبتر هجومية، وطائرات مسيرة، وأسلحة متطورة أخرى، إلى جانب صواريخ فضائية وتصاميم لمركبات فضاء مدنية.



كذلك، تستعد كوريا الجنوبية لاختبار إطلاق أول مركبة فضاء من تصنيعها يوم الخميس المقبل.