كورونا يزداد في سوريا..ووزارة الصحة تعلن الانتقال إلى الخطة "ب"

تشهد سوريا انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا في البلاد، حيث أصدرت وزارة الصحة السورية تعميماً لمديري الهيئات العامة التي تضم أقسام عزل طلبت فيه المتابعة اليومية وتأمين كل ما يلزم لاستيعاب الحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا إضافة إلى رفد أقسام العزل بالكوادر المطلوبة ومستلزمات الحماية والوقاية.



وأعلنت الوزارة الانتقال للخطة "ب"، بحسب ما جاء في التعميم، مضيفةً « نظراً لتطور أوضاع الإصابات بكورونا يجب مراجعة مديري المشافي لخطة الاستيعاب الحالية لصالح مرضى كورونا ووضع خطة لاستيعاب كل الإصابات في مختلف الأقسام وخاصة الحرجة منها التي تتطلب عناية خاصة ودعم أكسجة وتقديم ما يلزم للحيلولة دون إحالة هذه الحالات إلى مشاف أخرى».



ولفتت الوزارة في تعميمها إلى «إمكانية الانتقال إلى خطة الطوارئ "ب" التوسع بعدد أسرة قسم العزل ضمن المشفى وبعدد الأسرة المخصصة للعناية والحالات الحرجة من مرضى جائحة كورونا” وذلك بحسب نسبة إشغال أسرة العزل وأسرة العناية في المشفى إلى جانب تدريب كوادر احتياطية للعمل في أقسام العزل لاستيعاب الزيادة في عدد الحالات المراجعة والمشتبهة».



الوزارة أشارت إلى «أهمية متابعة عمل العيادات الخارجية لرصد زيادة عدد المراجعين من الحالات التنفسية أو المشتبهة وتوثيقها مؤكدة على مراجعة خطة تأمين الأوكسجين وتأمين المصادر البديلة والاحتياطية».



وقبل عدة أشهر ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسوء الإجراءات الوقائية، التي تحد من انتشار فيروس كورونا، حيث كشف رواد مواقع التواصل عن عدم استجابة الوزارة لمصابي فيروس كورونا أصحاب الحالة الحرجة على الخط الساخن للوزارة.



ورغم هذه الإجراءات تكتظ مدينة دمشق بالضغط السكاني، حيث تنعدم الاجراءات الوقائية للتباعد الاجتماعي في النقل الداخلي، إضافة إلى المناطق العامة.







