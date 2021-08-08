كهرباء اللاذقية: تحسن في التيار الكهربائي خلال الساعات القادمة لحل أزمة المياه

أكد مدير كهرباء اللاذقية جابر عاصي في ازدياد الكميات الواردة للمحافظة من التيار الكهربائي بدءاً من يوم الأحد لتصبح ما بين أربع ساعات قطع واثنين وصل أو أربع ساعات ونصف قطع وساعة ونصف وصل حيث ستتم حل أزمة المياه بشكل كبير بعد ذلك وسيصبح بإمكان المواطنين القاطنين بطوابق مرتفعة تشغيل مضخات المياه لفترات أطول مشيراً إلى أن برنامج التقنين يخضع للكميات الواردة للمحافظة ويتحسن بحال تحسنها.



هذا وتعاني اللاذقية من أزمة على صعيد المياه منذ أكثر من شهرين حيث وردت لشام إف إم مئات الشكاوى تتحدث عن انقطاعها لفترات وصلت إلى أسبوع عن الكثير من المنازل في ظروف طقس حارة.



شام إف إم