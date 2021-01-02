كهربا حماة لا ترد حتى على فوج إطفاء المدينة بعد انفجار محولة كهربائية

توجه فوج إطفاء حماة بعد اتصال يفيد بحدوث انفجارات قوية ناجمة عن احتراق محولة كهرباء إلى حي الحسنيات في مدينة حماة.



وقال مصدر في فوج إطفاء حماة إنه عند وصول عناصر فوج الإطفاء كان الموقف يحتاج تدخل من قبل طوارئ الكهرباء وذلك لقطع التيار الكهربائي عن المحولة الكهربائية ليتسنى لعناصر الإطفاء القيام بعملهم دون أي خطورة.



لكن غرفة التحكم وطوارئ الكهرباء لم تستجيب للاتصالات المتكررة من قبل فوج الإطفاء.



حيث تم التواصل مع المحافظة ليلاً وبعد وقت طويل نسبياً نجح مقسم المحافظة بالتواصل مع طوارئ الكهرباء وقاموا بفصل التيار الكهربائي عن المحولة المحترقة حيث بدأ فوج الإطفاء بعدها بأعمال إخماد الحريق في المكان.



أثر برس