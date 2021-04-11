كمامة وجه بـ299 دولار.. ما سرّها؟

أعلن”will.i.am” مغني فرقة “بلاك آيد بيز” هذا الأسبوع أنه سيتعاون مع شركة “هونيويل” لإطلاق “XUPERMASK”، وهو قناع قيمته 299 دولاراً يحتوي على الكثير من الميزات.



إضافة إلى المراوح المزدوجة ثلاثية السرعات وفلاتر ذات كفاءة عالية لجسيمات الهواء، وهي نوع من منقيات الهواء الميكانيكية، تتميز الكمامة باتصال “بلوتوث”، وأضواء LED، وتقنية إلغاء الضوضاء الصوتية وميكروفون، و7 ساعات من عمر البطارية، ونظام إرساء سماعة الأذن المغناطيسي. كما تأتي الكمامة أيضاً مع أحزمة أطواق للتعديل.



وصمم “XUPERMASK” “will.i.am” بالتعاون مع “هونيويل” وخوسي فيرنانديز، وهو مصمم بدلات مركبة “سبيس إكس” التابعة لإيلون موسك.



وقد أضاف will.i.am على مر السنين عدداً من العناوين التقنية إلى سيرته الذاتية، إذ لقد استثمر في “تسلا” و”بيتس إليكترونيكس”، وأصبح مديراً للابتكار في “إنتيل”.



كما استحوذت شركته، i.am+، التي تركز على “المنتجات القابلة للارتداء”، على عدد قليل من المنتجات التقنية، مثل شركة المنزل الذكي “وينك” وشركة “سينسيا” للتعلم الآلي.



ويأتي دور will.i.am الجديد كمصمم كمامات في الوقت الذي بدأت فيه بعض الولايات الأمريكية رفع قيود الأقنعة الإلزامية وسط ظهور لقاحات “كورونا” في الولايات المتحدة. رغم ذلك، يقول الخبراء إن الأمريكيين لن يتخلوا عن الأقنعة في أي وقت قريب.



وقال will.i.am لصحيفة نيويورك تايمز: “انتشر السارس في اليابان وجنوب شرق آسيا، وتغلبوا عليه، وما زالوا يرتدون الكمامات”.



وتأتي “XUPERMASKS” مع حقيبة تخزين، وفلاتر ذات كفاءة عالية لجسيمات الهواء تكفي لمدة 3 أشهر، وسمّاعات أذن مختلفة الأحجام، وكابل شحن.





وكالات