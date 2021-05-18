بن غوريون: زوال إسرائيل حتميّ والمسألة مسألة وقت
قسد تحتفظ برهائن عرب لكشف خلايا عشائرية تستهدف الأمريكيين
الرئيس الأسد يبحث مع رئيس أبخازيا مجالات التعاون الثنائي وآفاق تطويره
الحكومة تلغي الإعفاء الجمركي لأثاث السوريين العائدين من الغربة
القوات الأميركية تسرق كميات جديدة من قمح ونفط الجزيرة
الرئيس الأبخازي يصل دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأسد
ميليشيا “قسد” تختطف 25 مدنياً بريف الحسكة
اتفاق مبدئي لترحيل مسلحين من القنيطرة للشمال السوري
حركة نزوح إسرائيلي من غزة وتل أبيب باتجاه القطاع الجنوبي من الجولان السوري المحتل
تدمير أهداف استراتيجية للفصائل المسلحة بين ريفي إدلب واللاذقية
جبهات مشتعلة في عدة مناطق سورية ولا تغييرات بخرائط السيطرة
فقه الاستبداد وفشل أنظمة الإسلام السياسي
تركيا تنقل آلاف السوريين المقيمين فيها إلى مناطق سيطرتها في الداخل السوري !
روحاني: مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط
ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت

كليات محددة سيُلغى فيها الامتحان الوطني ... مساعي لخلق التنافسية بين الجامعات

بيّن وزير التعليم العالي د.بسام إبراهيم أن هناك مشروع قانون يُدرس في مجلس الشعب لإنشاء الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، وهي هيئة مستقلة تشرف عليها وزارة التعليم العالي، وتضع معايير واضحة لتقييم الكليات ومناهجها ومخابرها والبحوث فيها، وكل كلية تحقق المعايير، يسقط عنها الامتحان الوطني، وبالتالي يرتفع ترتيب الجامعات السورية والسوية العلمية فيها، وتخلق تنافسية بين الكليات والجامعات. 

وحول آلية الامتحان الوطني لطلاب الهندسة المعلوماتية، أشار الوزير إلى أن القبول في الدراسات العليا يتم على أساس الامتحان بالإضافة إلى معدل الإجازة الجامعية، مبيناً أن الامتحان يراعي التخصصات المتنوعة في الهندسة المعلوماتية وأضاف إلى أن الوزارة اعتمدت كتاباً واحداً كمرجع للامتحان الوطني، بسبب اختلاف المناهج الدراسية بين الجامعات السورية. 

وفيما يتعلق بالتقويم الجامعي أوضح وزير التعليم العالي أن نهاية الفصل الدراسي الثاني تم تحديدها وفقاً للتقويم الجامعي المعدل، بتاريخ الأول من تموز على أن تبدأ الامتحانات النظرية في 11 تموز، وتنتهي في منتصف آب المقبل، وتستمر العطلة الصيفية لمدة شهر، ويبدأ العام الدراسي القادم في 19 أيلول. 

 


المدينة