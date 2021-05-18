كليات محددة سيُلغى فيها الامتحان الوطني ... مساعي لخلق التنافسية بين الجامعات

بيّن وزير التعليم العالي د.بسام إبراهيم أن هناك مشروع قانون يُدرس في مجلس الشعب لإنشاء الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، وهي هيئة مستقلة تشرف عليها وزارة التعليم العالي، وتضع معايير واضحة لتقييم الكليات ومناهجها ومخابرها والبحوث فيها، وكل كلية تحقق المعايير، يسقط عنها الامتحان الوطني، وبالتالي يرتفع ترتيب الجامعات السورية والسوية العلمية فيها، وتخلق تنافسية بين الكليات والجامعات.



وحول آلية الامتحان الوطني لطلاب الهندسة المعلوماتية، أشار الوزير إلى أن القبول في الدراسات العليا يتم على أساس الامتحان بالإضافة إلى معدل الإجازة الجامعية، مبيناً أن الامتحان يراعي التخصصات المتنوعة في الهندسة المعلوماتية وأضاف إلى أن الوزارة اعتمدت كتاباً واحداً كمرجع للامتحان الوطني، بسبب اختلاف المناهج الدراسية بين الجامعات السورية.



وفيما يتعلق بالتقويم الجامعي أوضح وزير التعليم العالي أن نهاية الفصل الدراسي الثاني تم تحديدها وفقاً للتقويم الجامعي المعدل، بتاريخ الأول من تموز على أن تبدأ الامتحانات النظرية في 11 تموز، وتنتهي في منتصف آب المقبل، وتستمر العطلة الصيفية لمدة شهر، ويبدأ العام الدراسي القادم في 19 أيلول.



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