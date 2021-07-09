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كشف ملابسات جريمة قتل فتاة في حي باب النيرب بحلب

تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من كشف ملابسات جريمة قتل المغدورة (غصون - ن) في حي باب النيرب ومعرفة هوية القاتل ويدعى (يوسف - ن).

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل المغدورة بطعنها عدّة طعنات في الظهر والصدر بواسطة آلة حادة (سكين) وقام بعد قتلها بسرقة سنسال ذهبي وجهازين خليويين ومئتي ألف ليرة سورية وبعض الاكسسوارات من منزلها وإخفائهم ضمن خزان المياه في سقيفة منزله ، وذلك لوجود خلاف بينهما .

تمّ استرداد كامل المسروقات المذكورة ومصادرة أداة الجريمة ، ونُظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً