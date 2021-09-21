كشف طريقة للتلاعب بقياس البنزين في محطة باللاذقية

كشفت مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية طريقة للتلاعب بقياس البنزين المتوفر في خزانات محطات الوقود تمكِن أصحاب المحطة من تضليل عمليات الجرد، حيث تم ضبط المحطة مع وجود نقص يتجاوز 3 آلاف ليتر.



وفي التفاصيل ضبطت المديرية محطة محروقات في منطقة الحفة تحتوي على خزان موضوع في أسفله فتحة متوازية مع المكان المخصص لقياس مادة البنزين بغرض التلاعب بالكميات المتوفرة بالمحطة.



وأشار سامر السوسي مدير حماية المستهلك في اللاذقية أنه تم وضع هذه الفتحة في هذا المكان لتضليل جهاز حماية المستهلك، حيث تبين وجود فرق بما يعادل ٢٠ سم بين القياس الحقيقي للخزان وكمية المادة الواجب توفرها في المادة، ونقص بالاحتياطي لمادة البنزين بمقدار ٣١٠٠ ليتر.



وعليه تم تنظيم الضبط اللازم بمخالفة التلاعب بكميات البنزين.. ونقص بالاحتياطي لمادة البنزين.. وتغريم المخالف بثلاث أضعاف السعر المحدد لمادة البنزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١