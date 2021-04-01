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كذبة نيسان “تقتل” شاب افتراضياً!

تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة شاب سوري في حلب إثر سقوطه من باص نقل داخلي، وجرى ربطها بالوضع الحالي في البلاد وما يعانيه السوري من انقطاع في المواصلات وانتظاره لساعات.

ولمعرفة التفاصيل، تواصلنا مع الطبابة الشرعية في حلب حيث أكدت لنا أن لا معلومات عن وصول مثل هذه الحالة، ليتبين لاحقاً أن مصدر الخبر هو أصدقاء الشاب وأرادوا أن (يمزحوا كذبة نيسان!).

ويصادف اليوم الخميس الموافق لـ 1 نيسان، موعد ما يُعرف بـ “كذبة نيسان”، حيث يبادر بعض الناس حول العالم في هذا اليوم إلى الكذب على شكل “مزاح”، إلى أن أصبح الأمر وكأنه مناسبة يحتفل بها البعض ويقومون بخداع بعضهم، حيث يتفنن البعض في إطلاق كذبة تبدأ بمشاكسة أو ملهاة لتنتهي أحياناً بمأساة.