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كتائب عسكرية لجيش الاحتلال من النساء على خطوط التماس

أفادت قناة عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تدشين كتائب عسكرية للنساء فقط، على أن تكون على خطوط التماس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أمس، أن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية ستدشن، لأول مرة، كتائب عسكرية للنساء فقط، بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التماس.

وأكدت القناة العبرية أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية قد عقد اجتماعاً مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيل "أفيف كوخافي"، وتم الاتفاق على إقامة كتيبتين نسائيتين، على أن يتم تنفيذ القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.