"كتائب القسام" تؤكد استشهاد قيادي بارز فيها

أكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، صحة الأنباء عن استشهاد قائد لواء غزة فيها باسم عيسى خلال التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة.



بعد بيان إسرائيلي.. إسرائيل تكشف أسماء قيادات "حماس" الذين زعمت قتلهم في غزة





ونعت "كتائب القسام" في بيان أصدرته اليوم الأربعاء قائد لواء القدس المعروف أيضا بأبي عماد، و"ثلة من إخوانه القادة والمجاهدين"، مضيفة أنهم "ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".





ويأتي ذلك في أعقاب ذكر إسرائيل اسم قائد لواء القدس بين القيادات في "كتائب القسام" الذين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه قتلهم خلال عملية "معقدة وفريدة من نوعها" في غزة وخان يونس.