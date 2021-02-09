قيادة الجيش تعلن عن حاجتها لتعيين عدد من الخريجين

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن حاجتها لتعيين عدد من المواطنين (ذكور و إناث) من حملة الإجازة الجامعية في الطب البشري ــ طب الأسنان ــ الصيدلة ــ العلوم الصحية / تغذية ــ مخبر ــ معالجة فيزيائية ــ سمعيات / ــ الهندسة الطبية /سمعيات/ ــ كلية التمريض ضباطاً جامعيين برتبة الملازم أول تحت الاختبار في الجيش العربي السوري لصالح إدارة الخدمات الطبية.



و اشترطت في طالب التعيين أن يكون:



أ ــ عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات.



ب ـ لم يتجاوز حتى تاريخ 1/1/2021 الثامنة والعشرين من العمر بالنسبة للأطباء البشريين والسادسة والعشرين من العمر لبقية الاختصاصات ويضاف ثلاث سنوات لمن أدى الخدمة الإلزامية أو كان من العاملين في الدولة أما بالنسبة للعسكريين /صف الضباط والأفراد المتطوعين/ الذين على رأس عملهم لا يتجاوزون حتى 1/1/2021 الثانية والثلاثين من العمر.



ج ــ غير متزوج من أجنبية.



د ــ لائقاً صحياً للخدمة العسكرية.



ه ــ أن ينجح بالمسابقة التي تجريها القيادة العامة لهذه الغاية.



و ــ غير متخلف عن أداء خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية).



وبينت قيادة الجيش أن تقدم الطلبات يكون للأطباء البشريون اعتبارا من تاريخ 6/2/2021م ولغاية 31/12/2021م في هيئة الامداد والتموين ــ إدارة الخدمات الطبية ــ مركز تطوير اللغات ــ جانب مشفى تشرين العسكري.



وأما طلبات بقية الاختصاصات فتقدم اعتبارا من تاريخ 6/2/2021م ولغاية 6/3/2021م في إدارة القوى البشرية ـ فرع الضباط ــ قسم الخدمة.



كما أوضحت القيادة العامة للجيش أن الوثائق المطلوبة للتقدم للمسابقة هي :



1 ــ طلب خطي ملصق عليه الطابع القانوني (طابع مالي) مبيناً فيه عنوانه الدائم والجامعة التي تخرج منها وتاريخ التخرج.



2 ــ نشرة استعلامات نموذج /27/آ على ثلاث نسخ.



3 ــ موافقة الجهات المختصة على التعيين خارج ملاكها إذا كان موظفاً، أو وثيقة غير موظف.



4 ــ صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية مع بيان معدل التخرج وصورة مصدقة عن الشهادة الثانوية.



5 ــ إخراج قيد نفوس مدني إلكتروني حديث عدد /2/.



6 ــ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر( وثيقة غير محكوم لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر).



7 ـــ صورة شخصية قياس (4×4) عدد /6/ + صورتين بالطول الكامل.



8 ــ مصنف سحاب.



وأشارت القيادة أن الفحوصات الطبية والنفسية والثقافية تبدأ اعتباراً من تاريخ 9/3/2021م ولغاية تاريخ 11/3/2021م في إدارة الخدمات الطبية ــ مركز تطوير اللغات ــ جانب مشفى تشرين العسكري الساعة /9,00/ صباحاً.



حيث ستقوم إدارة الخدمات الطبية بإجراء كافة الفحوصات اللازمة للأطباء البشريين المتقدمين للمسابقة بعد تاريخ 6/3/2021م وتنظيم محضر اجتماع لجنة لكل متقدم وترسل كامل الأوراق والثبوتيات إلى إدارة القوى البشرية فرع الضباط في بداية كل شهر للتدقيق وإجراء اللازم أصولاً.