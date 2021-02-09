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قيادة الجيش تعلن عن حاجتها لتعيين عدد من الخريجين

أعلنت  القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن حاجتها لتعيين عدد من المواطنين (ذكور و إناث) من حملة الإجازة الجامعية في الطب البشري ــ طب الأسنان ــ الصيدلة ــ العلوم الصحية / تغذية ــ مخبر ــ معالجة فيزيائية ــ سمعيات / ــ الهندسة الطبية /سمعيات/ ــ كلية التمريض ضباطاً جامعيين برتبة الملازم أول تحت الاختبار في الجيش العربي السوري لصالح إدارة الخدمات الطبية.

و اشترطت  في طالب التعيين أن يكون:

أ ــ عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات.

ب ـ لم يتجاوز حتى تاريخ 1/1/2021 الثامنة والعشرين من العمر بالنسبة للأطباء البشريين والسادسة والعشرين من العمر لبقية الاختصاصات ويضاف ثلاث سنوات لمن أدى الخدمة الإلزامية أو كان من العاملين في الدولة أما بالنسبة للعسكريين /صف الضباط والأفراد المتطوعين/ الذين على رأس عملهم لا يتجاوزون حتى 1/1/2021 الثانية والثلاثين من العمر.

ج ــ غير متزوج من أجنبية.

د ــ لائقاً صحياً للخدمة العسكرية.

ه ــ أن ينجح بالمسابقة التي تجريها القيادة العامة لهذه الغاية.

و ــ غير متخلف عن أداء خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية).

وبينت قيادة  الجيش أن تقدم الطلبات يكون للأطباء البشريون اعتبارا من تاريخ 6/2/2021م ولغاية 31/12/2021م في هيئة الامداد والتموين ــ إدارة الخدمات الطبية ــ مركز تطوير اللغات ــ جانب مشفى تشرين العسكري.

وأما طلبات بقية الاختصاصات فتقدم  اعتبارا من تاريخ 6/2/2021م ولغاية 6/3/2021م في إدارة القوى البشرية ـ فرع الضباط ــ قسم الخدمة.

كما أوضحت القيادة العامة للجيش أن الوثائق المطلوبة للتقدم للمسابقة هي :

1 ــ طلب خطي ملصق عليه الطابع القانوني (طابع مالي) مبيناً فيه عنوانه الدائم والجامعة التي تخرج منها وتاريخ التخرج.

2 ــ نشرة استعلامات نموذج /27/آ على ثلاث نسخ.

3 ــ موافقة الجهات المختصة على التعيين خارج ملاكها إذا كان موظفاً، أو وثيقة غير موظف.

4 ــ صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية مع بيان معدل التخرج وصورة مصدقة عن الشهادة الثانوية.

5 ــ إخراج قيد نفوس مدني إلكتروني حديث عدد /2/.

6 ــ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر( وثيقة غير محكوم لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر).

7 ـــ صورة شخصية قياس (4×4) عدد /6/ + صورتين بالطول الكامل.

8 ــ مصنف سحاب.

وأشارت القيادة أن الفحوصات الطبية والنفسية والثقافية تبدأ اعتباراً من تاريخ 9/3/2021م ولغاية تاريخ 11/3/2021م في إدارة الخدمات الطبية ــ مركز تطوير اللغات ــ جانب مشفى تشرين العسكري الساعة /9,00/ صباحاً.

حيث ستقوم إدارة الخدمات الطبية بإجراء كافة الفحوصات اللازمة للأطباء البشريين المتقدمين للمسابقة بعد تاريخ 6/3/2021م وتنظيم محضر اجتماع لجنة لكل متقدم وترسل كامل الأوراق والثبوتيات إلى إدارة القوى البشرية فرع الضباط في بداية كل شهر للتدقيق وإجراء اللازم أصولاً.