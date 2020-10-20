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قوات الاحتلال التركي تفكك 3 قواعد تابعة لها في ريف حماة

كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء بأن قوات الاحتلال التركي تقوم بتفكيك 3 قواعد تابعة لها في ريف حماة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني حديثه عن وجود “تجهيزات تقوم بها القوات التركية، لإخلاء قواعدها في مورك وشير معار والصرمان في ريف حماه”.

وقال أن “الأتراك يقومون اليوم بتفكيك تجهيزاتهم وتوضيب معداتهم، تمهيداً لإخلاء هذه القواعد “، مضيفاً: “من المتوقع أن ينسحبوا باتجاه الأراضي التركية”.

وقبل أيام أفادت “سبوتنيك”، بأن قوات الاحتلال التركي بدأت منذ يومين بتفكيك المعدات اللوجستية وأبراج المراقبة داخل نقاطها المحاصرة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الشرقي، استعداداً للانسحاب إلى جبل الزاوية، كخطوة أولى لسحب باقي النقاط.

ويبلغ عدد نقاط المراقبة التركية الرئيسية التي يحاصرها الجيش السوري منذ العام الماضي، 3 نقاط هي (مورك في شمال حماة، شير مغار في سهل الغاب، والصرمان في ريف إدلب الشرقي).

وتقع القواعد التركية الثلاث ضمن المناطق التي استعاد الجيش السوري سيطرته عليها خلال العمليات العسكرية العام الماضي.