قوات الاحتلال التركي تجدد استهداف بلدة عين عيسى في ريف الرقة بالقذائف المدفعية

استهدفت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها بالقذائف المدفعية بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.



وأفادت وكالة “سانا” السورية بأن عدداً من قذائف المدفعية أطلقتها قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة له، سقطت عند أطراف بلدة عين عيسى أقصى الريف الشمالي للرقة ما تسبب بأضرار مادية.



وبينت الوكالة أن هذه الاعتداءات المتكررة على البلدة والقرى المحيطة بها القريبة من مناطق انتشار المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي تعطل الحياة العامة للمدنيين القاطنين في المنطقة ناهيك عن الخطر المحدق بحياتهم وممتلكاتهم.



وكانت قوات الاحتلال التركي قد استهدفت أول أمس الإثنين قرية عين عيسى ما تسبب بأضرار مادية في البلادة.



وتعتدي قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها باستمرار على مناطق المدنيين في مناطق شمالي سورية، ما يخلف العديد من الضحايا بين المدنيين إضافة إلى الأضرار المادية، في حين يؤكد مراقبون بأن قوات الاحتلال التركي تسعى من خلال ذلك إلى دفع المدنيين للخروج من قراهم في الشمال السوري بهدف تغيير الديموغرافيا في المنطقة وتمكين احتلالها.