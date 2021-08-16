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قوات الاحتلال الإسرائيلية تعلن سقوط مسيّرة في الأراضي السورية

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية،  أمس الأحد، عن سقوط طائرة مسيّرة من دون طيار داخل الأراضي السورية.

وقالت على صفحتها عبر موقع "تويتر"، إنه "خلال نشاطات روتينية يوم أمس السبت، سقطت مسيّرة من نوع (راكب السماء) داخل الأراضي السورية، في أعقاب عطل فني".

وأشارت إلى أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات، والحادث قيد التحقيق". 

المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية أفيخاي أدرعي أوضح في بيان مقتضب أن "الطائرة المسيّرة سقطت أول يوم أمس السبت خلال نشاط روتيني داخل الأراضي السورية نتيجة خلل فني".

وفي 16 تموز/يوليو الماضي، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية "نتيجة عطل فني"، وأكد عدم وجود خشية من تسرّب معلومات.

وفي شباط/فبراير الماضي، تعرّضت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال لنيران مضادّة للطيران فوق لبنان.