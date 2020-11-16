قوات الاحتلال الأمريكي تخرج من سورية رتلاُ من 50 عربة ودبابة باتجاه العراق

على وقع استمرار التحركات غير الشرعية لقوات الاحتلال الأمريكي في مناطق شرق الفرات السوري أخرجت قوات الاحتلال مساء أمس رتلاً من المدرعات والدبابات عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية.



وذكرت وكالة “سانا” السورية أن “رتلاً من 50 عربة مدرعة ودبابة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي خرجت من معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية وسط إجراءات مشددة على طول مسار القافلة العسكرية”.



وعلى مدى الأشهر الماضية أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية لسرقة النفط السوري بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها في شرق الفرات السوري.



وتسيطر القوات الأمريكية و”قسد” على معظم حقول النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور، وتؤكد الدولة السورية أن الولايات المتحدة تعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.