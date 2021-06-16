قوات الإحتلال الأمريكي تهرب دفعة جديدة من القمح العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأميركي مساء أمس، رتل شاحنات محملة بكميات كبيرة من الحبوب إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.



وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية في ريف اليعربية شمال شرق الحسكة، للوكالة، أن رتلاً مؤلفاً من 32 آلية من شاحنات مغطاة وبرادات خرج عبر معبر الوليد غير الشرعي برفقة عدد من سيارات تابعة لـ«قوات سوريا الديموقرطية» باتجاه الأراضي العراقية.



وأخرج الاحتلال الأميركي مئات الشاحنات المحملة بالقمح والثروات الباطنية على مدى الأشهر الأخيرة إلى الأراضي العراقية.