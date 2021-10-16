أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، قوائم توظيف جديدة لذوي الشهداء العسكريين تتضمن عقوداً لـ 137 شخصاً.



وجاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين في رئاسة المجلس بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط أصدرت قوائم توظيف جديدة تتضمن عقوداً لـ 137 شخصاً من ذوي الشهداء الزوجة والأبناء.وبحسب البيان تم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي فرز ذوي الشهداء العسكريين إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة في الجهات المعينين لديها.



ومع القوائم الجديدة يصبح العدد الإجمالي لذوي الشهداء العسكريين المعينين لدى الجهات العامة منذ نيسان عام 2017 وحتى الآن 5384 شخصاً.