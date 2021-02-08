قنبلة ثانية في مرفأ بيروت

قال مدير الشركة الألمانية التي عُهد اليها إزالة الف طن من المواد الكيميائية المتفجرة في 52 مستوعباً مهملاً لعقود بمرفأ بيروت، بأنه شركته وجدت هناك "قنبلة بيروت الثانية".



ونقلت قناة ان تي في الألمانية عن المدير هيكو فيلدر هوف قوله إن "ما وجدناه هنا كان قنبلة بيروت ثانية، فقد عثر العمال في جزء بعيد من منطقة الميناء على 52 حاوية بحرية، بعضها تعفن بشدة، وتسرّب مواد..والسوائل المسببة للتآكل تنبعث منها رائحة".\



وأضاف: "الذي اكنشفناه غير مسبوق، يذكرني بالقصص التي كان والداي يرويانها عن الحرب العالمية الثانية، ويبدو أن لا أحد يعرف أي ​تفاصيل​ عن الـ 52 حاوية.. لا ​الجمارك​ ولا إدارة الميناء ولا ​الأجهزة الأمنية​، لا توجد أوراق أو تفاصيل تسليم، وبالكاد أي معلومات عن الكمية أو المحتوى، ولا معلومات عن أصحابها".



وأشارت القناة في تقريرها إلى أن الشركة وجدت حمض الفورميك، وحمض الهيدروكلوريك، وحمض الهيدروفلوريك، والأسيتون، وبروميد الميثيل، وحمض الكبريتيك، وحمض الفوق أوكسي أسيتيك، وهيدروكسيد الصوديوم، وغليسيرينات مختلفة، جميعها معبأة في حاويات تنهار عند أي لمسة خفيفة، وبعض المواد اختلطت بالفعل وخلقت مادة جديدة".



يشار إلى أن ألمانيا تكفلت بمعالجة 52 حاوية في مرفأ بيروت، تحوي مواد كيميائية شديدة الخطورة، ودلك بعد انفجار المرفأ الشهير، الذي تسبب بعشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى دمار واسع في أبنية المدينة