قنبلة تودي بحياة امرأة وتسبب إصابات بين أطفالها في حمص

توفيت امرأة تبلغ من العمر 36 عاما وأصيب خمسة اشخاص من عائلتها بينهم ثلاثة من اطفالها إثر انفجار قنبلة في قرية المخطبية بمنطقة تلكلخ بريف حمص.

وذكر مصدر أن انفجار القنبلة حصل نتيجة خلاف شخصي، ما أدى لوفاة السيدة وإصابة أطفالها بجروح متعددة بينها إصابة خطرة، حيث نقلوا إلى عدة مشاف، كما حضرت دورية من الشرطة وبدأت التحقيقات في الحادثة.



وقال مصدر طبي في مشفى تلكلخ الوطني أن السيدة تعرضت لبتر طرف من أطرافها وإصابتها بجروح نازفة متعددة ما أدى لوفاتها خلال نقلها الى مشفى الرازي بحمص”.



وأضاف المصدر” أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بجروح خطرة ونزف دماغي نتيجة شظية في الدماغ، بينما أصيب رجل (47 عاما) بجرح نازف في القدم وتم تحويله إلى مشفى الباسل بطرطوس”.



وأردف المصدر كما أصيب طفل وطفلة يبلغان من العمر 7سنوات بجروح متعددة بسيطة حيث تم إجراء الإسعافات اللازمة لهما.



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