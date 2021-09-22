قمر الحصادين Harvest Moon ظاهرة فلكية مميزة تشهدها سورية والعالم

يشهد العالم وسورية مساء يومي الثلاثاء والأربعاء في 21و22 أيلول 2021م ظاهرة فلكية مميزة اسمها قمر الحصادين حيث يكون القمر بطور تمام البدر (بدر شهر صفر 1443 هـ).



ويكون قمر الحصادين بحالة سطوع مميزة عن المعتاد طوال الليل لوجوده في منطقة الحضيض مع الأرض بالنسبة لمداره، حيث يشرق القمر مع غروب شمس يوم الثلاثاء 21 أيلول 2021م ويستمر في سماء سورية حتى شروق يوم الأربعاء 22 أيلول 2021م. بما يقارب 11 ساعة و23 دقيقة، وسوف يمكث في القبة السماوية ليل الأربعاء صباح الخميس ما يقارب 12 ساعة.



تحدث ظاهرة قمر الحصادين عندما يكون الشهر القمري في طور البدر وخلال فترة الاعتدال الخريفي التي تبدأ في سورية مساء الأربعاء 22 أيلول 2021م، وتتزامن مع موسم حصاد المزارعين في العالم حيث يتمكنون من مواصلة الحصاد طوال الليل لأن ضوء القمر يكون قويا خلال هاتين الليلتين. وهي فرصة جميلة للتصوير الليلي تحت إضاءة القمر ليلا” ومتابعة الأحداث الفلكية.المديرية

العامة للأرصاد الجوية