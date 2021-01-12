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قلة الأمطار أثرت على الحمضيات و أسعار الخضار تحلق

أعلن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق "أسامة قزيز" بأن قلة الأمطار أثرت على الحمضيات بشكل خاص وأدت إلى دخول حشرة الدودة لداخل الحمضيات.

وفي تصريح لإحدى الصحف المحلية، قال قزيز إن «الكميات الواردة إلى سوق الهال يومياً من الخضار والفواكه تغطي حاجة أسواق دمشق وأسعارها تعتبر طبيعية عدا الحمضيات، مبيناً بأن صنف الكرمنتينا سعره مرتفع حالياً وتجاوز الكيلو منها 1000 ليرة لأنها باتت في نهاية موسم إنتاجها».

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار البندورة، أكد وجود صنف واحد من البندورة يعتبر سعره مرتفعاً وهو من النوع الأول إنتاج منطقة بانياس حيث وصل سعر الكيلو الواحد منه لحدود 1000ليرة ويشكل فقط 10% في الاسواق.

وأشار قزيز إلى أنه لا بوادر خلال الفترة القريبة لانخفاض أسعار الخضار والفواكه وليس هناك أي مؤشرات توضح ذلك.