قطار ترين سيت جديد يربط اللاذقية بطرطوس

قال مدير فرع مؤسسة الخطوط الحديدية في اللاذقية المهندس عدنان بيطار أنه “تم وضع قطار ركاب ترين سيت جديد وفق رحلتين صباحية تنطلق من اللاذقية في الساعة 6:40 صباحاَ وتصل طرطوس الساعة 8:15 ومن ثم عود في فترة الظهر وتنطلق من طرطوس 2:15”.



وتابع بيطار”يضاف التشغيل الجديد لما هو قائم من رحلات القطارات العاملة على محور طرطوس اللاذقية- طرطوس وفق مواعيدها المعتمدة، لتصبح ثلاث مجموعات “ترين سيت” “



وأكد المدير أن “هذه الخطوة لخدمة المواطنين وخاصة طلاب جامعة طرطوس



من سكان وأهالي اللاذقية وجبلة وبانياس، إضافةً إلى الموظفين والمراجعين القادمين صباحاً باتجاه طرطوس والعائدين بعد الظهر، ووفق أسعار رمزية ومخفضة”.



وكان تم تزويد محافظة اللاذقية بقطار “ترين سيت” جديد، مع بداية شهر نيسان الفائت.



وقال بيطار حينها أن القطار يتسع ل 283 راكباً، وأسرع من القطارات الثابتة في المديرية والتي تعمل باتجاه المحافظات.

يذكر أن المواطنين يجدون في رحلات القطارات، حلاََ لمشكلة المواصلات عبر السرافيس وخاصةََ بعد تسرب الكثير منها عن خطوط عملها في الفترة الأخيرة.